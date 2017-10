Polícia Civil desmonta quadrilha especializada em clonagem de veículos

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) cumpriu 14 mandados de prisão na manhã de quinta-feira (19) durante a Operação Migração. O objetivo da ação foi desarticular uma organização criminosa especializada na clonagem de veículos. Além das ordens judiciais determinando as prisões, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Anápolis e Aparecida de Goiânia.

As diligências resultaram na apreensão de veículos roubados, equipamentos para falsificação de placas e documentos, além de materiais falsificados. A operação contou com o apoio de policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon), Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), Instituto de Identificação e peritos do Instituto de Criminalística, além de vários outros setores da Polícia Civil. (Fonte: polícia Civil)