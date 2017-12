Polícia Civil desvenda esquema de pirâmide financeira em Itumbiara

Dois irmãos – um empresário de 34 anos e um estudante de direito, de 29 – são suspeitos de operar um esquema de pirâmide financeira, vendendo dólares abaixo do preço de mercado e deixando de entregar a moeda para as vítimas, em Itumbiara, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram golpes que ultrapassam R$ 1 milhão, com mais de 20 vítimas citadas no inquérito.

Segundo o delegado Vinicius Castro Penna, responsável pelo caso, o empresário João Paulo Ramos Caixeta está foragido e o irmão dele, Everton Mortosa Neto, chegou a ser localizado pela polícia, mas quando ia ser preso apresentou uma decisão judicial de revogação do pedido de prisão. De acordo com ele, algumas vítimas chegaram a vender a casa que moravam para fazer o investimento.

De acordo com as investigações, eles ofereciam o dólar entre 30% e 35% abaixo do valor de mercado. Os irmãos vendiam a dois por um, chegando a entregar o dinheiro para alguns clientes. No entanto, a bola de neve foi aumentando, os clientes foram comprando mais e mais e, cada vez mais, mais pessoas foram lesadas. Conforme o delegado, teve gente que vendeu casa, entregou tudo que tinha para eles.

O caso é investigado há mais de três meses pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Itumbiara. De acordo com o delegado, João Paulo Ramos era dono de uma agência de turismo, que foi fechada da noite do dia para a fuga dos dois. A empresa, segundo o investigador, era uma das formas usadas para captar os clientes.

“Trata-se de um esquema de pirâmide financeira mesmo. Algumas vítimas preferem não se apresentar, têm receio. Outras ainda acreditam que vão ter o dinheiro que investiram de volta. No inquérito nós temos mais de 20 que não receberam o dinheiro dado para compra da moeda estrangeira. Pela projeção, o prejuízo pode chegar a R$ 5 milhões”, revelou o delegado. . (Fonte: Polícia Civil)