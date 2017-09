Polícia Civil inicia curso de formação para 1ª turma de aprovados em concurso

Ao todo, 256 aprovados se inscreveram para primeira turma. Novas turmas serão formadas à medida que novos policiais forem se apresentando

A Escola Superior da Polícia Civil (ESPC) iniciou nesta segunda-feira (11) o curso de formação de cinco semanas para agentes e escrivães substitutos aprovados em concurso realizado em outubro de 2016. Ao todo, foram nomeados 257 aprovados para o cargo de agente de polícia substituto e 191 para escrivão de polícia substituto. No entanto, a turma inicial está restrita aos primeiros 256 aprovados que tomaram posse e se matricularam para o curso.

Os alunos foram divididos em turmas mistas menores e passarão por instruções de professores nas áreas de introdução à investigação, investigações correicionais, armamento e tiro, português, entre outras. Durante aula inaugural, o diretor da ESPC, Deusny Aparecido, saudou os novos policiais e destacou a importância do comprometimento com a instituição. O delegado-geral adjunto, Marcelo Aires, também deu boas-vindas ao grupo e lembrou que o reforço no efetivo vai contribuir para a melhoria do serviço prestado à população.

Na próxima segunda-feira (18), terão início novas turmas. (Fonte: polícia Civil)