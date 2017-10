Polícia Civil investiga possibilidade de incêndio na Chapada dos Veadeiros ter sido criminoso

A Polícia Civil de Alto Paraíso de Goiás, com o apoio aéreo da Polícia Militar do distrito Federal (PMDF), sobrevoou a área atingida pelo fogo na Chapada dos Veadeiros na tarde de segunda-feira (25). Segundo declarações de testemunhas locais, o incêndio teve início na madrugada do dia 10 de outubro e se alastrou por grande parte do Parque Nacional. A equipe Policial vistoriou a área atingida e obteve êxito em identificar dois pontos de início da queimada.

De acordo com as investigações, os indícios são todos no sentido de que o desastre fora provocado intencionalmente. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para a realização de laudo no local do suposto crime. O delegado responsável pelas investigações iniciais, José Antônio Sena, afirma que já houve a instauração do procedimento investigatório. “Há total prioridade por parte da Polícia Judiciária em elucidar o fato criminoso, se ele ocorreu”, afiança a autoridade policial. (Fonte: Polícia Civil)