Polícia Civil liberta vítimas e recupera gado roubado em Montes Claros

A Polícia Civil de Goiás conseguiu, na última sexta-feira (12), libertar vítimas que estavam amarradas no fundo de uma residência, na zona rural de Montes Claros de Goiás, além de prender quatro autores do roubo e recuperar caminhão de gado levado de uma propriedade rural. A prisão ocorreu depois que policiais monitoraram a zona rural do município, a fim de identificar o alvo de uma nova ação criminosa.

Segundo o delegado regional Ronaldo Leite (7ª DRP), a investigação teve início a partir de um roubo ocorrido há cerca de um mês, na zona rural de Ivolândia, quando equipe coordenada pelo delegado Antônio Machado Azevedo, chegou ao nome de Joaquim Moreira Soares, o provável mentor do assalto. Na oportunidade, dois homens armados anunciaram o assalto em uma propriedade e, após render às vítimas, embarcaram quase 30 reses em dois caminhões.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o mesmo grupo planejava nova ação, agora em Montes Claros. A equipe de Ivolândia recebeu apoio dos policiais civis de Iporá e do delegado da cidade, Ramon Queiroz. Sem saber ao certo onde ocorreria o roubo, a equipe policial destacada fez campana durante toda a noite na zona rural de Montes Claros, na tentativa de identificar onde ocorreria o roubo.

Após descobrirem o local, os policiais ouviram as vítimas gritando, no fundo de uma residência, as quais foram achadas amarradas e libertadas em seguida. As vítimas informaram que dois homens armados chegaram em uma moto, após render os moradores, receberam apoio de dois caminhões, que embarcaram o gado e tomaram rumo ignorado.

Os policiais civis, então, fizeram buscas por toda região, na tentativa de localizar os caminhões com o gado roubado. Na manhã seguinte ao roubo, já na cidade de Iporá, um dos caminhões foi avistado e todo o gado recuperado. Foram presos em flagrante Varcevilio de Paula Pereira, Edilson Polizel, Diogo Lucio Neres Silva e Joaquim Moreira Soares, chefe da quadrilha. Todo o gado furtado, avaliado em R$ 60 mil, foi recuperado e devolvido à vítima. (Fonte: Polícia Civil)