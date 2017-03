Polícia Civil prende idoso que baleou ex-namorada de 22 anos em Goianápolis

Policiais Civis do Grupo de Capturas e Apoio Operacional (Caop) de Anápolis prenderam o aposentado Agrides Marques Pires, 70 anos, na quarta-feira (08). Ele é investigado por tentar matar a ex-namorada, K.R.S.S, 22 anos, em Goianápolis.

De acordo com o titular da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), delegado Fábio Vilela, que esteve à frente das ações que levaram à prisão do autor, Agrides e a vítima mantinham um relacionamento conturbado que perdurou cerca de cinco anos. No dia 28 de fevereiro, ele atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, sendo que um dos projétis ficou alojado no pescoço da ofendida.

Dias após o crime, o idoso se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia de Goianápolis. Entretanto, o titular da distrital, delegado Carlos Antônio, requereu sua prisão junto ao Poder Judiciário. A medida foi deferida.

Os Policiais Civis conseguiram localizar Agrides em uma fazenda a cerca de 40 km de Goianápolis e realizaram a sua prisão. Logo após, Agrides foi conduzido para a Unidade Prisional de Goianápolis, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. (Fonte: polícia Civil)