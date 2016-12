Polícia Civil prende suspeita de ajudar a matar irmão gêmeo do ex-namorado por engano

Por Rui Reis

Investigações apontam para crime passional; Atual namorado da jovem teria efetuado os disparos por ciúmes

A Polícia Civil apresentou nesta quinta-feira (08/12), Thays Borges de Faria Lima, de 20 anos, suspeita de participar – junto com um menor de 17 anos -, do assassinato de Abinael Ribeiro de Souza, 22, em Goiânia. De acordo com as investigações, o jovem foi morto por engano, em novembro de 2015, no lugar do irmão gêmeo, Abinadal Ribeiro, ex-namorado da garota.

Conforme apurado pela polícia, Thays namorou a vítima durante um período, mas acabaram rompendo. Ela voltou a namorar adolescente que participou do crime, com quem há havia se relacionado anteriormente.

Segundo o delegado Thiago Martimiano, adjunto da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), mesmo namorando o menor, Thays mantinha contato com Abinadal, o que deixou o adolescente com ciúmes. “Ele chegou a ameaçar a vítima de morte”, explicou o delegado.

No dia do crime, Thays pilotava sua moto com o menor na garupa. Os dois percorreram as ruas do Setor Santos Dumont procurando por Abinadal, mas acabaram encontrando Abinael, que, de joelhos, garantiu que não era o irmão o irmão gêmeo. “Mesmo com a vítima garantindo que era um engano, o adolescente disparou três tiros”, destacou Thiago Martimiano.

Thays possui passagens pela polícia por crimes, como latrocínio, receptação e ameaça. Ela foi reconhecida por testemunhas e, agora, será indiciada por homicídio. Agora, a Polícia Civil procura o menor que efetuou os disparos. Ele tem passagens por roubo e porte ilegal de armas. (Fonte: Polícia Civil)