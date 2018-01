Polícia Civil prende suspeito de dar prejuízo de quase meio milhão de reais para empresários em Niquelândia

A Polícia Civil de Niquelândia deu cumprimento, na manhã de hoje (15), ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Welson Rafael de Oliveira, investigado pela prática dos crimes de apropriação indébita e furto qualificado pelo abuso de confiança contra um conhecido empresário das cidades de Niquelândia e Uruaçu.

Segundo apurado, além de se apropriar e subtrair os maquinários, o investigado também passou a vendê-los a terceiros de boa-fé, ampliando o rol de suas vítimas e gerando ainda mais prejuízos, os quais já somam quase meio milhão de reais, conforme investigado até o momento.

No decorrer das investigações, foi recuperado um veículo VW Gol e uma retroescavadeira. Com a prisão do investigado, a Polícia Civil espera recuperar o restante do maquinário e evitar que sejam feitas ainda mais vítimas.

O Inquérito Policial deve ser concluído nos próximos dias e será remetido ao Poder Judiciário e em seguida ao Ministério Público, titular da Ação Penal, para as demais providências em âmbito judicial.(Fonte: Polícia Civil)