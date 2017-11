Polícia Civil prende suspeitos de roubo a posto de combustível

O Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Garra-Deic) prendeu em flagrante Pablo Kayc Ferreira da Silva e Cleber Tancredo de Paiva Sobrinho, ambos de 23 anos. Eles teriam roubado um posto de combustíveis na última segunda-feira (30), no Jardim Guanabara, região Norte de Goiânia.

De acordo com a investigação, Cleber teria entrado na loja de conveniência do posto, acompanhado de um terceiro indivíduo ainda não identificado, anunciando o assalto e, em seguida, roubou produtos do local, enquanto ameaçava as pessoas no estabelecimento com uma arma de fogo. Ele já tinha sido detido por roubo em outra ocasião. Toda a ação foi registrada pelo circuito de segurança do local.

Pablo, que não tinha passagem policial, seria o responsável por conduzir o veículo usado no crime. Segundo o delegado Ivaldo Mendonça, o carro utilizado na ação pertencia à avó de Pablo. O prejuízo do roubo é de aproximadamente R$ 70 mil, segundo o proprietário do posto. Os suspeitos foram detidos na Deic, mas seguiram para a Casa de Prisão Provisória, onde aguardaram a audiência de custódia. (Fonte: Polícia Civil)