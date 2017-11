Polícia Civil prende suspeitos por furtos de cargas de venenos agrícolas

A Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Carga (DECAR), com apoio da PRF e PCMG, deflagrou nessa madrugada a Operação Antídotos, cumprindo três mandados de prisões preventivas na cidade de Uberaba-MG.

Leonaldo Terêncio da Silva, Cleber Barto, e Hélio Maurício Alves foram os presos na operação em destaque. Ambos são investigados por três furtos mediante fraude e abuso de confiança de cargas de venenos agrícolas, que somadas ultrapassam o montante de sete milhões.

A organização criminosa é especializada no recrutamento de motoristas encarregados de transportes de cargas de venenos agrícolas, os quais após a subtração dos carregamentos, registravam as ocorrências como se roubados fossem. As investigações duraram 3 meses e delimitou a função de todos os investigados na organização criminosa.(Fonte: Polícia Civil)