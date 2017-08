Polícia Civil prende um dos responsáveis pelo latrocínio do “poço escuro”

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigações de Homicídios de Planaltina (GIH), prendeu no dia 23 de agosto, Marcos César Silva de Jesus, um dos responsáveis pelo duplo latrocínio que vitimou Toni Braulino de Amorim Júnior e Diego Lopes Caminha, moradores de Formosa, fato ocorrido em 25 de julho passado. Um menor envolvido no crime já havia sido apreendido.

Os corpos dos jovens foram jogados juntamente com o veículo onde estavam no interior do lugar conhecido como “poço profundo” ou “poço escuro”, próximo ao Bairro São Francisco, em Planaltina Goiás. Com a prisão de Marcos César, conhecido como “Cesinha”, a arma do crime, um revólver calibre 38, foi recuperada. Ele foi autuado por posse de arma e encaminhado para a Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça. (Fonte: Polícia Civil)