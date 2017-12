Polícia Civil recupera cavalo furtado avaliado em R$ 100 mil

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Catalão (9ª DRP), prendeu, no dia 20 de dezembro, o investigado Wagner de Lima Silva, autor do furto de um animal numa fazenda no município de Ipameri. Após tomar ciência da subtração do animal, avaliado em mais de R$ 100 mil, a Polícia Civil iniciou as diligências e chegou até o investigado, que escondia o cavalo no distrito de Domiciano Ribeiro.

Segundo informações do delegado Victor Magalhães, que coordenou as investigações, o investigado é conhecido na região como suspeito de vários furtos e roubos de gado e equinos. Após receber voz de prisão, Wagner foi conduzido à Depol, onde foi autuado em flagrante delito e em seguida encaminhado à Delegacia de Ipameri. O animal, por sua vez, foi restituído à vítima. (Fonte: Polícia Civil)