Polícia de Anápolis recupera carga de empilhadeiras

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Crimes contra o Patrimônio (Gepatri) de Anápolis, apreendeu, no dia 1º de fevereiro, uma carga de empilhadeiras e máquinas agrícolas avaliada em R$ 1 milhão, roubada horas antes na cidade de Goiânia. Além de recuperar a carga roubada, a equipe, que teve apoio do Caop e Genarc de Anápolis, ainda prendeu em flagrante Christiano Rodrigues tosta Júnior, de 21 anos, que conduzia o caminhão tipo prancha até a cidade de Anápolis. Ele já tinha passagens anteriores pelos crimes de furto e receptação. (Fonte: Polícia Civil)