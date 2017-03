Polícia de Itumbiara prende golpista que causou prejuízo estimado em R$ 100 mil na praça local

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (DDP) de Itumbiara, coordenados pelo delegado Vinicius de Castro Penna e com apoio de equipe do Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) realizou operação policial visando ao cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva de Ueber Barbosa da Silva (foto), 36 anos.

Ueber é suspeito de praticar diversos golpes em Itumbiara ao longo do ano de 2016, envolvendo prestações de serviços e fornecimento de materiais de vidraçaria em Construções Residenciais de alto padrão que não eram cumpridos.

De acordo com as investigações, Ueber atraía as vítimas valendo-se da indicação de profissionais da área de construção civil, utilizando-se também do expediente de apresentar obras já finalizadas nas quais, na verdade, não havia tido qualquer participação e oferecendo preços mais baixos que aqueles praticados pelos concorrentes.

Dos relatos das vítimas colhidos no inquérito policial depreende-se que Ueber não cumpria o contrato firmado, fazendo com que as vítimas desistissem de prosseguir com o serviço, deixando-as com o prejuízo completo, ora repassando cheques recebidos de outros contratos não honrados e que já não tinham valor, ora emitindo novos cheques sem fundo.

Chama atenção o valor dos contratos que o investigado celebrava com as vítimas. Juntos, eles podem somar um prejuízo que ultrapassa R$100 mil, valores os quais,ao que tudo indica, custearam uma vida de ostentação e festas por parte do autor.

Interrogado, Ueber segue para o Presídio Regional de Itumbiara, onde passa a disposição do Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)