Polícia desmantela quadrilha especializada em roubo de defensivos agrícolas que causou, só em Goiás, prejuízo de R$ 10 milhões

Autoridades da PCGO apresentaram resultados da Operação Terra Verde

Nove dos 15 membros de uma organização criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas foram presos durante a Operação Terra Verde 1, deflagrada pelo Grupo de Repressão a Crimes Rurais e Divisas (GRCRD). De acordo com as investigações, a quadrilha atuava em oito estados brasileiros. Só em Goiás, os prejuízos causados são estimados em cerca de R$ 10 milhões.

Os criminosos capturados foram apresentados na manhã de sexta-feira(17) na sede da 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), em Rio Verde.

Ao todo, já foram apreendidos aproximadamente oito toneladas de produtos, a maior parte veneno a ser utilizado para o combate a pragas em lavouras. Foram presos Valdenir Astolfo Correia, Francisco Lamar, Paulo César Witiczak, Leidimar Pereira de Faria, Jean Pedro dos Santos, Alessandro mendes, Ricardo Moreira Cunha, Marcos Rogério Silva Barros e Derick de Oliveira.

Parte dos defensivos apreendidos

De acordo com o coordenador da Terra Verde 1, delegado Alzemiro José Santos, a quadrilha atuava assaltando propriedades rurais em Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Tocantins e Goiás. O grupo atuava em dois núcleos: um em Rio Verde, no Sul Goiano, e outro em Araguari, no Triângulo Mineiro.

Nesse último núcleo, os investigadores averiguaram a participação de todo um agrupamento familiar, envolvendo pai, filhos e agregados nas atividades criminosas. Nas ações, os assaltantes utilizavam de violência contra as vítimas. Em uma das propriedades onde a ação dos membros da quadrilha foi filmada, a Fazenda Caçapava, uma gestante chega a ser ameaçada. (Fonte: Polícia Civil)