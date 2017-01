Polícia Federal investiga atos criminosos na venda de agrotóxicos em Goiás

A Polícia Federal deflagrou a Operação Poison Cachè, para combater o contrabando e a falsificação de agrotóxicos, em Goiás. O grupo investigado promovia o contrabando de produtos de origem chinesa, por meio da fronteira do Brasil com o Paraguai. Aproximadamente 110 policiais federais cumpriram 46 ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal de Itumbiara/GO, sendo 15 mandados de prisões preventivas, 22 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de condução coercitiva. As diligências foram executadas em Goiânia/GO, Edéia/GO, Joviânia/GO, São Luís de Montes Belos/GO, Itumbiara/GO, Bom Jesus de Goiás/GO, Morrinhos/GO, Santa Helena de Goiás/GO e Pontalina/GO, além de Planaltina/DF. As investigações se iniciaram no final do ano de 2015, quando foi identificado um grupo criminoso que promove o contrabando de agrotóxicos de origem chinesa por meio da fronteira do Paraguai com o Brasil. Após contrabandeados, o agrotóxico chinês é misturado de forma artesanal com o produto nacional para comercialização como se fossem originais, mediante a utilização de embalagens reaproveitadas.