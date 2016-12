Polícia prende autores de roubo de veículo em empresa de segurança na “Operação Vicinato”

Equipe prestes a cumprir um dos mandados de prisão temporária

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) prendeu dois dos autores e promoveu uma condução coercitiva do roubo de um automóvel pertencente a uma empresa de segurança privada em Aparecida de Goiânia. A captura, ocorrida dentro da Operação Vicinato, deflagrada na manhã de quarta-feira (14).

No dia 5 de outubro, Breno Oliveira da Costa, 18 anos, e Cleyton Rodrigues dos Santos, 22 anos, promoveram um assalto a uma empresa responsável pela segurança do Camelódromo de Campinas. A intenção dos criminosos chama a atenção pela ousadia: por meio do produto do roubo nesse estabelecimento, eles pretendiam, no dia seguinte, entrar no Camelódromo se passando por seguranças para promover assaltos dentro desse centro de compras.

As diligências ocorridas no âmbito da Operação Vicinato aconteceram no Parque Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia, onde grande parte dos membros do grupo responsável pelo delito residia, em habitações próximas umas das outras. A ação dos criminosos também atemorizava os moradores do setor. Ao realizarem as prisões, os policiais civis eram parabenizados pelos vizinhos e moradores dos arredores da área habitada pelos membros da quadrilha. (Fonte: Polícia Civil)