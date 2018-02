Polícia prende foragida suspeita de matar idoso em zona rural de Luziânia

O Grupo de Investigação de Homicídios de Luziânia localizou e prendeu, na tarde desta terça-feira (6), Jéssica Aline Cordeiro da Silva, suspeita de ser coautora no crime de homicídio qualificado, praticado em 2012, que vitimou Mikio Shybayama, de 70 anos, no interior de sua fazenda, na zona rural de Luziânia.

De acordo com as investigações, Jéssica e o marido Ivan dos Santos Silva foram contratados para trabalharem na fazenda da vítima. Mikio exigiu, após um mês, que Ivan apresentasse sua documentação para oficialização da contratação. Descontente da situação, Ivan decidiu matar Mikio. Com o auxílio da investigada Jéssica, que empunhava uma arma de fogo, Ivan agrediu o idoso, amarrou-o com uma corda e o lançou ainda vivo no interior de uma cisterna.

Três dias depois, uma testemunha localizou a vítima e prestou-lhe socorro. Todavia, após 58 dias internado em estado grave, Mikio não resistiu e faleceu. Após as investigações, a prisão temporária de Jéssica foi decretada em dezembro. Em continuidade às diligências, os agentes de polícia descobriram que Jéssica estava escondida no Distrito Federal. Com o apoio operacional da Polícia do Distrito Federal, a equipe da PC-GO efetuou a prisão de Jéssica. Já o executor Ivan foi morto em troca de tiros, no ano de 2014, ocorrida na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal.

A ação foi coordenada pelo delegado Maurício Rocha Passerini e participaram das diligências os policiais Ygór Almeida, Helena Antunes, e André Alexandre.(Fonte: Polícia Civil)