Polícia prende trio que roubou caminhões e liberta motorista refém

Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Roubo de Cargas (Decar), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, no dia 23 de novembro, Rodrigo Vieira dos Nascimento, Marislane Fernandes e Vanilson Nunes de Souza, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, bem como corrupção de menores.

De acordo com as investigações, Rodrigo e Marislane, em conluio com o neto deste, de apenas 13 anos, transportavam um caminhão-tanque contendo 30 mil litros de álcool, carregamento que seria transbordado para um posto de combustíveis na região de Santa Helena.

Vanilson Nunes, motorista do caminhão roubado, foi preso por participar do esquema. Inicialmente identificado como vítima da ação, Vanilson apresentou versões contraditórias à polícia e acabou confessando que recebeu 15 mil reais para entregar a carga e participar do roubo.

Um segundo caminhão, que seguia em comboio com Vanilson, foi encontrado horas mais tarde, em um posto de combustíveis em Maurilândia. O veículo havia sido alcançado pela organização e tomado pelos agentes delitivos, mediante ameaça com arma de fogo. Todavia, o motorista vítima, que havia sido rendido pelo grupo, foi liberado com vida pelas equipes policiais. (Fonte: Polícia Civil)