Polícia prende vendedor ilegal de medicamento para emagrecer em flagrante

Policiais da 15ª Delegacia de Polícia (DDP) prenderam em flagrante de Wendes Silva Almeida (foto) pela prática do crime de venda e depósito de medicamentos que dependem de autorização especial. O autor foi surpreendido com Sibutramina, utilizado para emagrecimento. A captura foi realizada pelos agentes de polícia W. Sales e João H na quinta-feira (23).

Funcionários de distribuidora e donos de farmácia eram coautores

O autuado realizava a venda em grupos do aplicativo Whatsapp. Ele adquiria os medicamentos por meio de uma distribuidora de Goiânia. Funcionários dessa empresa e até proprietários de farmácias foram identificados como coautores do delito.

O conduzido se encontra à disposição do poder judiciário. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer os demais fatos. Também participaram da operação os agentes Deusimar, Mendelson e as escrivãs Suzana e Patrícia. A coordenação das diligências foi realizada pelo delegado Eduardo Gomes. (Fonte: Polícia Civil)