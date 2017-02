Policiais civis de Luziânia prendem 23 suspeitos de Homicídio Qualificado nos últimos 2 meses

Em balanço realizado na quarta-feira (07), a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), sediada em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal realizou a prisão de 23 suspeitos de homicídio qualificado nos dois últimos meses.

No início de dezembro de 2016 a PC-GO, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia cumpriu 02 dois mandados de prisão temporária em desfavor de Danilo dos Santos Lima, 19 anos, por alcunha “Dodô”, bem como contra Micael da Silva Matos, 19 anos. Eles são investigados pela PC por homicídio qualificado praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime ocorreu no dia 18 de setembro de 2016, na região central do município.

Na ocasião, Alessandro Lima Ribeiro, 20 anos, foi cruelmente assassinado ao ser alvejado por inúmeros disparos de arma de fogo (os quais teriam sido efetuados pelos investigados). Além desse crime, a polícia civil investiga a participação de “Dodô” em outros dois homicídios