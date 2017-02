Policiais civis prendem homem que tentou matar motorista de uber a facadas

Policiais civis lotados na 15ª Delegacia de Polícia (DDP) realizaram a prisão em flagrante de Amilton Leal de Souza (foto), 18 anos, pelo crime de latrocínio tentando na segunda-feira (13), no Bairro Goiá. A vítima é motorista de Uber e foi chamada para fazer uma corrida. Após horas de transporte, o cliente anunciou o “assalto”, ameaçando-a com uma faca em seu pescoço.

O motorista foi jogado para fora do carro e golpeado com a faca, sendo ferido no pescoço. Ele só não foi a óbito porque foi socorrido por populares. Amilton levou o veículo, dinheiro, celular e documentos da vítima.

Em ação rápida, a equipe de agentes se deslocou para os locais onde o suspeito teria chamado o Uber e levantou as informações que apontaram para Amilton. Após sua prisão, este acabou confessando o crime e informou a localização do veículo e demais pertences da vítima. (Fonte: Polícia Civil)