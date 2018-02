Policiais da 4ª DRPC prendem traficantes de drogas e apreendem entorpecentes durante Operação Pré Carnaval

Após vários meses de investigações, o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da Cidade de Goiás deflagrou a operação policial “Pré Carnaval” na manhã de quarta-feira (07). A ação resultou no cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Durante as diligências, os policiais encontraram aproximadamente 1,7 Kg de maconha e 3 frascos de gás com efeitos alucinógenos conhecido como “gás de buzina” na cresidência de Plínio Yuri Costa Silva, que não foi localizado. As diligências seguem no sentindo de responsabilizá-lo pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Drogas e objetos apreendidos durante a Operação Pré Carnaval

Na residência de Romário de Sousa Dias foram encontrados 199 gramas de crack, 219 gramas de cocaína, 150 comprimidos de drogas sintéticas aparentando ser o entorpecente conhecido como “bala”, uma balança de precisão, seis cheques de titularidades e valores diversos, além de uma réplica de arma de fogo.

Romário foi autuado em flagrante por tráfico e entregue ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. Também foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de Alaelson Fernandes Araújo e Iramar Pereira, suspeitos de praticar tráfico de drogas nesta Cidade.

Coordenada pelo titular da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) e do Genarc, delegado Manoel Leandro da Silva e pelo titular da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) da Cidade de Goiás, delegado Gustavo Barreto Cabral, a Operação Pré Carnaval contou com o apoio de cerca de 30 policiais civis pertencentes às DDPs de Goiás (Municipal e Regional), Itapuranga, Itaberaí, Anicuns, Jussara, Sanclerlândia e Taquaral. (Fonte: Polícia civil)