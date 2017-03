Policiais da 6ª DDP de Anápolis prendem homem que tentou matar vítima por causa de divida de R$ 10

Policiais da 6ª Delegacia de Polícia Policial (DDP) de Anápolis prenderam em flagrante Marcelo Bertino da Conceição (foto), 33 anos, pelo crime de tentativa de homicídio na quinta-feira (09). Ele é investigado por ter atentado contra a vida de Walla, por alcunha “Pata Choca”, no dia 8 de março, no Setor Jardim Esperança.

A motivação do crime seria por causa de uma dívida de R$ 10, valor esse que foi fruto de empréstimo realizado de Marcelo para Walla para aquisição de drogas para consumo próprio. Durante a discussão, o autor teria ido até sua residência e buscado uma faca com a qual efetuou golpes na direção da vítima, sendo que um desses atingiu a região lombar. A vítima teria se evadido do local para não sofrer mais golpes.

Marcelo, que também fugiu do local para não ser capturado, já responde processos por outros crimes de homicídio praticados nos dias 27 de janeiro deste ano e 14 de junho do ano passado. Ele também responde por estupro de vulnerável ocorrido no dia 9 de outubro de 2016. (Fonte: polícia Civil)