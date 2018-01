Policiais da Deic localizam vítimas de novo caso de “sequestro virtual”

Delegado Kleyton Manoel, chefe do Grupo Antissequestro.

Policiais civis do Grupo Antissequestro da Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) localizaram nesta segunda-feira um casal de idosos que estava sendo vítima de um golpe que os investigadores vêm chamando de “sequestro virtual”.

De acordo com o delegado Kleyton Manoel Dias, criminosos telefonaram para os idosos afirmando que haviam sequestrado o filho do casal. Em seguida, os bandidos determinaram que o casal transferisse valores para uma conta bancária e se isolasse em um hotel da capital: “Os criminosos determinavam todos os passos dos idosos, proibindo-os de manter contato com qualquer pessoa, alegando que, caso não fossem obedecidos, matariam o rapaz sequestrado. Mas a verdade é que o filho das vítimas não estava sequestrado”, contou.

Ainda de acordo com o delegado, os idosos transferiram R$ 41 mil aos golpistas e estavam prestes a transferir outros R$ 130 mil quando foram localizados pela Polícia Civil. Os policiais identificaram que os criminosos estavam ligando a partir do Rio de Janeiro e que a conta para onde o dinheiro foi enviado fica em um banco no Paraná. As investigações continuam a fim de identificar todos os responsáveis pelo delito. (Fonte: Polícia Civil)