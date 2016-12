Policiais de todo o Brasil reunidos em Goiás nesta quarta-feira 21

Categorias vão definir data de mobilização nacional pela retirada da proposta de reforma previdenciária

As entidades representativas dos policiais civis, federais, rodoviários, legislativos, agentes prisionais, guardas municipais, peritos e agentes de trânsito de todo o Estado de Goiás realizam, nesta quarta-feira (21), às 9h, assembleia geral unificada para deliberar sobre a criação do movimento União dos Policiais do Brasil (UPB). O objetivo é pedir a retirada da proposta de reforma previdenciária, em que a atividade de policial não é reconhecida como de risco.

A assembleia será realizada em frente à sede da Polícia Federal em Goiânia (Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 826 – St. Pedro Ludovico). Na oportunidade, os policiais também irão deliberar sobre a realização do Dia Nacional de Mobilização da UPB, que será realizado em Brasília.