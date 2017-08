Polícias Civil e Militar de GO e MT prendem quadrilha especialista em roubo de gado

Seis membros da organização criminosa dotada de alto nível de complexidade estão detidos; os dois últimos foram capturados na terça-feira (15)

Quatro dos seis integrantes da organização criminosa presa

Seis suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no roubo de gado foram presos em uma grande operação iniciada no dia 11 de agosto composta por policiais civis de Itajá, Jataí e Cassilândia, no Mato Grosso. Dois deles foram capturados na terça-feira (15) em Cassilândia-MS e Indiara.

A partir de investigações de furtos de semoventes bovinos, a Polícia Civil de Itajá identificou sete integrantes da quadrilha. O grupo criminoso subtraía o gado de propriedades rurais em Goiás e o vendia no Mato Grosso do Sul e em São Paulo.

Policiais militares de Itajá, a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Jataí, COD e Poder Judiciário de Itajá tomaram parte nas ações. Os policiais civis de Jataí que se engajaram na operação pertencem ao Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) e de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri). Três suspeitos foram presos em Aporé. Ao todo, 19 animais que haviam sido furtados foram recuperados e restituídos à vítima.(Fonte: Polícia Civil)