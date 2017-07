Polícias Civis de Anápolis e Minas Gerais prendem latrocida foragido de Uberlândia

Os Grupos de Capturas e Apoio Operacional (Caop) e Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam o foragido Thalisson Teotônio dos Santos (foto), 29 anos, na quarta-feira (05).

Thalisson e um comparsa são acusados de invadir a residência de um soldado do Exército Brasileiro em Uberlândia no dia 22 de junho deste ano para praticar um assalto. Durante a ação criminosa, o militar do Exército reagiu ao assalto utilizando de uma arma de fogo e, durante a troca de tiros, foi atingido e faleceu. Um dos assaltantes e o pai do militar também foram feridos e estão hospitalizados.

As Polícias Civisde Minas Gerais e Goiás conseguiram identificar que Thalisson estava escondido em Anápolis. Após trabalho de investigação, os policiais civis conseguiram localizar o endereço de Thalisson e realizaram a sua prisão. (Fonte: Polícia Civil)