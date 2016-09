Por 450 votos a favor, Eduardo Cunha teve seu mandato de deputado federal cassado no final da noite da última segunda-feira (12)

O Brasil inteiro, de norte a sul, pediu a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB). Na votação do Plenário, o resultado foi surpreendente, já que 450 deputados votaram pela cassação. Apenas dez deputados votaram contra a cassação e outros nove abstiveram de votar. O processo de cassação do deputado Eduardo Cunha iniciou há quase um ano, quando o então presidente da Câmara dos Deputados compareceu à CPI da Petrobrás e mentiu que não possuía conta no exterior, o que foi desmentido pelo Ministério Público da Suíça que enviou documentos comprovando que o ex deputado tinha sim conta bancária naquele país.