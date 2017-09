Posto é interditado por comercializar gasolina com alto teor de etanol

Equipes da Polícia Civil e do Procon Goiás interditaram, na manhã desta quinta-feira (14), o posto Posto MR3, situado na Alameda Vista Alegre, no Bairro São Francisco, após realização de teste de qualidade de combustível. De acordo com Procon, já em primeira análise, foi constada a presença de 42% de etanol na gasolina vendida, quando o limite máximo é de 27% na mistura.

Diante dos fortes indícios de adulteração, o posto foi autuado e os bicos do combustível lacrados. De acordo com o delegado Rodrigo Godinho, o gerente do posto e um funcionário foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. “Num primeiro momento, eles nos disseram que houve um engano e parte do etanol trazido pela transportadora na data de ontem (13) foi descarregada no tanque da gasolina”, explicou.

À polícia, o gerente disse que a equipe de fiscalização chegou ao posto antes da medição de rotina, feita pelo próprio estabelecimento e que, por isso, não houve tempo de cessar a comercialização do produto. Segundo o delegado, um inquérito será instaurado para apurar a responsabilidade do ato. “Pelos elementos que tenho aqui e diante da justificativa apresentada não cabe prisão em flagrante”, explicou. (Fonte: Polícia Civil)