Prefeito anuncia informatização da distribuição de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves durante uma visita na última terça-feira

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, investirá em tecnologia para ampliar e agilizar o acesso dos cidadãos aos medicamentos e também facilitar a armazenagem e controle dos lotes dos insumos. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves durante uma visita nesta terça-feira, 24, à Central de Medicamentos, para vistoriar lotes encontrados de medicamentos vencidos. Ele estava acompanhado da secretária municipal de Saúde, Luzia Cordeiro e dos vereadores Jakson Charles, Thaís Souza e Elinner Rosa.

Os insumos descobertos durante inspeção da Secretaria são datados de 2013, 2014, 2015 e 2016. Ainda não foi possível estimar o valor do prejuízo, pois existem lotes de medicamentos vencidos nas unidades de saúde e que não foram recolhidos. Entre os insumos encontrados estão luvas cirúrgicas, anticoncepcionais, antibióticos, analgésicos, abaixador lingual e até mesmo água para autoclave.

Durante a vistoria, o prefeito Roberto Naves explicou à imprensa a situação encontrada na Secretaria Municipal de Saúde e também as ações emergenciais realizadas neste primeiro mês de gestão para evitar que desperdícios como este sejam recorrentes. “A princípio utilizamos o sistema de permuta com outras cidades e também com o Governo do Estado para evitar que insumos vençam no município. Isso mostra a importância de investir em informatização e garantir mais condição de trabalho aos servidores, por isso já iniciamos este processo”, explicou.

Para o prefeito, enfrentar o desafio da informatização na distribuição de medicamentos é promover a transparência numa das áreas prioritárias de atendimento aos cidadãos e também evitar gastos desnecessários e prejuízos para a população. “O Sistema Único de Saúde é a principal conquista da população brasileira no âmbito das políticas públicas. Por isso é fundamental praticarmos de fato a indispensável transparência na gestão, usando a tecnologia a serviço da saúde pública em Anápolis”, defendeu Roberto Naves.

O programa do Ministério da Saúde denominado “Horus” é a grande aposta da Prefeitura de Anápolis para garantir o controle de medicamentos e evitar o desperdício. Segundo o prefeito Roberto Naves, o sistema de armazenamento de insumos, que não era feito anteriormente é uma metodologia bem simples. O processo não terá ônus nenhum para a pasta, uma vez que o software é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, gratuitamente. “É uma tecnologia livre e que não implicará em mais gastos para o município. Por meio do ‘Horus’ vamos saber os medicamentos que faltam, verificar a data de validade e também fazer a distribuição correta em todas as unidades”, elucidou.

“Horus”

O sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) do Ministério da Saúde e implantado gratuitamente. A ferramenta permitirá ao município o acompanhamento individualizado do uso de medicamentos e o controle da distribuição e do estoque em tempo real.

Através de sua implantação será possível permitir a elaboração de indicadores de Assistência Farmacêutica, possibilitar intervenções em tempo real – gerenciamento estratégico em qualquer ponto do município, aperfeiçoar a gestão da Assistência Farmacêutica (evitar desperdícios; evitar desabastecimento nas farmácias); permitir a rastreabilidade dos medicamentos (registro de lote e validade) e permitir a realização de estudos de utilização de medicamentos, além de promover uma maior disponibilidade do profissional farmacêutico para as atividades assistenciais e de treinamento.

A secretária municipal de Saúde, Luzia Cordeiro, informou que o software já foi solicitado e liberado pelo Ministério da Saúde. Uma equipe já trabalha para iniciar o processo de informatização. “Estamos nos empenhando para colocar em prática o ‘Horus’ o quanto antes. Já temos uma equipe responsável para levantar todas as informações sobre os medicamentos disponíveis na rede municipal. Em breve teremos tudo no sistema e desperdícios como estes não voltarão a acontecer”, finalizou. (Fonte: Secom)