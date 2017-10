Prefeito de Anápolis pode fechar apoio a Ronaldo Caiado

👮‍♂️Segurança Pública👮‍♀️Hoje na Câmara Municipal discutimos muito sobre a falta de segurança em nossa cidade e a carência do governo estadual para com a nossa cidade nesta demanda.Chega ser engraçada a forma como o novo presídio serviu, mesmo inacabado, para abrigar presos de Aparecida de Goiânia, vindos na calada da noite, e não serve para desocupar uma cadeia obsoleta e superlotada como a nossa localizada no bairro Recanto do Sol.Falta investimento e coerência do governo estadual para apresentar à população anapolina uma solução que dê tranquilidade ao povo da nossa cidade. Vamos continuar cobrando atitudes do governo para levar mais segurança aos cidadãos de bem de Anápolis. Posted by Leandro Ribeiro on Wednesday, October 11, 2017

O vereador Leandro Ribeiro, um dos comandantes do PTB em Anápolis está praticamente fechado em apoio à candidatura de Ronaldo Caiado (DEM). Essa semana o vereador fez várias viagens com o senador democrata, oportunidade em que ambos visitaram diversas cidades do interior. Ao retornar para Anápolis, o vereador confidenciou a amigos e correligionários que o senador Caiado fez convite para ele participar de sua chapa majoritária, na condição de candidato a vice-governador.

Esse fato indica que o PTB do deputado federal Jovair Arantes e do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, está caminhando para não participar da base aliada do governador Marconi Perillo (PSDB). Para as lideranças políticas de Anápolis, a posição tomada pelo vereador Leandro Ribeiro não é uma decisão isolada, mas conta com aval do prefeito de Anápolis, bem como da alta direção do partido no âmbito do Estado.

Outro indicativo para levar a esse entendimento é a decisão quase simultaneamente do prefeito Roberto Naves, assinar um decreto nomeando uma comissão de alto nível para promover um estudo de viabilidade para o processo de municipalização do serviço de água e esgoto de Anápolis. Para que isso ocorra, o prefeito terá que romper contrato que a Prefeitura mantém com a SANEAGO. Caso isso ocorra, a empresa que cuida do serviço de água e saneamento ficará praticamente inviável, deixando o governador Marconi Perillo em situação difícil.

Além de Leandro Ribeiro, que é do PTB, diversos outros vereadores da base aliada do prefeito Roberto Naves, vem fazendo pronunciamentos na Câmara Municipal tecendo críticas consideradas pesadas contra o governador Marconi Perillo. Pior ainda, nem mesmo os vereadores tucanos assumem a defesa do governo do Estado, com exceção apenas do vereador Pastor Elias, presidente do PSDB, que vem aparecendo como voz destoante e em defesa do governador.

Terceira via

Uma possível aliança entre o DEM e o PTB poderá viabilizar uma o lançamento de uma chapa majoritária tendo na cabeça de chapa o senador Ronaldo Caiado com um nome do PTB sendo lançado como candidato a vice-governador e o senado contando com dois nomes fortes, podendo ser formado pela atual senadora Lúcia Vânia (PSB) e outro nome para disputar a segunda vaga para o Senado, podendo ser o radialista Jorge Kajuru (PRP) e ou até mesmo Vanderlan Cardoso (PSB).

O prefeito Roberto Naves, em entrevista a um veículo de comunicação da cidade chegou a afirmar que “a SANEAGO precisa entender que não há mais tempo para esperar”. A afirmação do prefeito foi entendida como sendo uma declaração de rompimento com o Governo do Estado. Algumas pessoas ouvidas pela redação de O Anápolis disseram que o prefeito tem razão em tomar tal decisão porque não acredita mais nas promessas do Governo do Estado. “Até que enfim o prefeito de Anápolis decide enfrentar Marconi Perillo que sempre levou a cidade de Anápolis na base das promessas”. Disse um vendedor autônomo de Anápolis, cuja família vem sofrendo com a falta de água na cidade.