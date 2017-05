Prefeito de Goiânia diz que participará de aliança do Goiás Mais Competitivo e Inovador

O secretário de Gestão e Planejamento de Goiás, Joaquim Mesquita, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, acertaram detalhes da participação da capital na Aliança Municipal. Parte do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), a aliança é uma parceria entre o Governo Estadual e os Municípios para a realização de ações conjuntas com objetivo de melhorar indicadores da educação, saúde, habitação e segurança pública.

Durante reunião no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, Iris Rezende determinou que as equipes da prefeitura atuem diretamente com as equipes do Governo em projetos focados na criação de vagas em creches, moradia popular e atenção básica à saúde. Do lado do Estado, Joaquim Mesquita colocou à disposição do município equipes da Secretaria de Gestão e Planejamento e das pastas específicas, além de sinalizar com a possibilidade de repasse de recursos – principalmente na questão de abertura de vagas em creches.

Mesquita também apresentou ao prefeito o caderno de encargos do Goiás Mais Competitivo e Inovador. O documento traz um diagnóstico dos indicadores econômicos e sociais do Estado e as metas de melhoria em cada um deles. O secretário esclareceu ao prefeito que 24 municípios correspondem a cerca de 70% de todas as demandas do Estado e que, para atende-las, é preciso que Governo e Municípios atuem em conjunto. “Estou cada vez mais convencido de que a única forma de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos é que o Poder Público, em todas as esferas, trabalhe em sintonia”, afirmou.

Iris Rezende afirmou que tem “entusiasmo por projetos dessa natureza” e que nunca dispensaria uma proposta de parceria com o Governo Estadual. “Nós, da Prefeitura, vamos nos debruçar sobre alguns itens (propostos pelo GMCI)”, disse. O prefeito sugeriu que, assim que todos os pontos estiverem acertados, seja realizado um encontro com o governador Marconi Perillo para assinatura das parcerias. “Vamos trabalhar juntos”, resumiu.

Também participaram da reunião, que terminou no início da noite de segunda-feira (22/5), os secretários municipais de Governo, Samuel Almeida; da Educação, Marcelo Ferreiro; da Saúde, Fátima Mrue; e do Planejamento Urbano e Habitação, Agenor Mariano. Por parte da Segplan, estiveram presentes os superintendentes executivo de Planejamento, Paula Amorim, e da Central de Planejamento, Gustavo de Pina.