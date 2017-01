Prefeito e vice-governador de Goiás reforçam parceria em prol de Anápolis

Roberto e José Eliton falaram sobre projetos importantes nas áreas do crescimento econômico, saúde e segurança

A prefeitura de Anápolis e o Governo do Estado uniram forças para alavancar o desenvolvimento da cidade. Na manhã desta terça-feira, 10, o prefeito Roberto Naves recebeu em seu gabinete o vice-governador, José Eliton. O objetivo da visita foi discutir os vários projetos para acelerar o crescimento da cidade, entre eles, a inauguração do aeroporto de cargas, prevista ainda para o primeiro semestre deste ano.

No gabinete do prefeito, foi realizada uma reunião e um café da manhã com a presença também do coronel Adailton, chefe do gabinete militar e Frederico Jaime, chefe de gabinete da governadoria, o vice-prefeito Márcio Cândido, o presidente da Acia Anastáscios Apóstolos Dágios, o comandante da Base Aérea, Cel. Av. Francisco Bento Antunes Neto, o presidente da Câmara Municipal, vereador Amilton Filho, o diretor de operações do Porto Seco Centro-Oeste Everaldo Fiatkoski, dentre outros empresários da cidade.

Durante a reunião, o prefeito Roberto disse que a prefeitura é parceira do Governo de Goiás na resolução dos principais problemas do município, citando a questão da falta de água, saúde, segurança e desenvolvimento econômico. “Estamos somando esforços para devolver à Anápolis o título de segunda cidade mais importante do Estado. Para isso, temos recebido o aval do governador, que tem se mostrado interessado em resolver os problemas”, disse o prefeito.

Parceria

Esta foi a primeira visita que José Eliton fez a uma cidade goiana neste ano. Ele garantiu que o governo vai apoiar a atual gestão acelerando as diversas demandas. Ele falou ainda sobre as obras que devem ser inauguradas nos próximos dias como a pista do aeroporto de cargas, a unidade prisional e o centro de detenção provisória. “O Estado está de mãos dadas com Anápolis para dar novos passos em direção ao desenvolvimento de Goiás”, disse o vice-governador.

Depois da reunião, foi realizada uma visita à sede da Unidade de Saúde do Bairro Jundiaí, antiga Osego. O prefeito apresentou as instalações para o vice-governador e compartilhou o interesse de transformar a unidade em um Centro de Atendimento Pediátrico. “Estamos estudando o melhor local para implantar o Centro de Atendimento Pediátrico. Vamos discutir o assunto com o Governo do Estado para encontrar o melhor local para instalação”, explicou Roberto.

O prefeito e o vice-governador também visitaram o aeroporto de cargas. A obra é um dos anseios dos empresários anapolinos. O Governo do Estado construiu uma pista de 3 quilômetros de comprimento, por 60 metros de largura, que tem capacidade para suportar aviões com até 300 toneladas de carga. O investimento total da obra foi de R$ 240 milhões de reais. As obras já estão concluídas e a pista deve entrar em operação nos próximos dias. (Secom)