Prefeito garante pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado

Folha será quitada na terça-feira, 31

Para colocar fim às especulações e tranquilizar os servidores públicos municipais, a respeito do pagamento dos salários referentes ao mês de janeiro, o prefeito Roberto Naves afirmou em entrevista coletiva na última sexta-feira, 26, que a folha será quitada dentro do mês trabalhado, afastando qualquer possibilidade de atraso. “Apesar de todos os problemas que enfrentamos, está confirmado que no dia 31 sai o pagamento dos servidores. Já estamos trabalhando, visando o mês de fevereiro, que é o mês mais crítico, já que têm apenas 24 dias úteis e é um mês em que se trabalha com uma arrecadação menor ainda”, disse o prefeito.

O diálogo com os funcionários públicos tem se manifestado muito positivo. A data base da categoria já começou a ser discutida com o Sindianápolis. Já os professores do município, chegaram a um acordo com a mediação do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino (Simpma), o que deve ser oficializado nas próximas horas.

A expectativa é de fazer uma gestão enxuta e moderna, sem perder a eficiência, segundo Roberto Naves. “Pra se ter uma ideia, no ano passado, a Prefeitura trabalhava com 1.237 servidores comissionados. Agora, temos 598. São cerca de 50% a menos. Isso não quer dizer que vamos manter esse percentual, que deve girar em torno de 30% a menos do que na gestão passada. (Secom)