Prefeito manda protestar todos os devedores de impostos municipais

O prefeito Roberto Naves faz vistas grossas para a crise financeira e o desemprego que maltrata as pessoas e determina que os nomes de todos os inadimplentes com a Prefeitura sejam enviados para serem protestados. É claro que as pessoas precisam pagar o que devem, mas se não tem com que pagar, como é que o prefeito quer receber? Com os nomes protestados ai que as pessoas não vão pagar mesmo o que devem, já que com nomes sujos nem emprego arrumam e se é pessoa jurídica, sem a certidão negativa dos cartórios de protestos, não consegue absolutamente nada, a começar por empréstimos bancários.

Com a decisão do prefeito, fica provado que a intenção não é receber, mas punir os inadimplentes. Fechando o cerco contra as pessoas que devem, não significa que a Prefeitura vai receber, mas tão somente dificultar ainda mais a vida dos devedores, tolhendo totalmente as possibilidades que ainda lhes restavam para trabalhar e pagar suas dívidas. O ato do prefeito pode ser comparado com o traficante de drogas que manda matar aqueles que não pagam suas contas. No mundo do crime é assim que funciona, enquanto que a principal obrigação do Poder Público é oferecer oportunidades de trabalho para as pessoas e não atirá-las ainda mais para o fundo do poço.

Não se deve jamais defender o não pagamento dos impostos, mas diante da crise construídas pelos políticos, não se pode colocar mais lenha no fogo para aumentar as labaredas que vêm queimando ou sufocando a vida das pessoas. O pior de tudo é que o ato de maldade do prefeito Roberto Naves não vai resolver o problema financeiro da Prefeitura porque não se tira de onde não tem.