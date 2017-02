Prefeito participa da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2017

Roberto Naves destacou o compromisso do Executivo e do Legislativo com a população

O prefeito Roberto Naves participou na manhã desta segunda-feira, 6, no plenário Teotônio Vilela, da abertura da primeira sessão ordinária de 2017 da Câmara Municipal. Recepcionado pelo presidente do Legislativo, Amilton Filho, e demais parlamentares, abriu os trabalhos ressaltando a importância da Casa como órgão fiscalizador do município e também como parceira fundamental para o desenvolvimento de ações que beneficiem diretamente a população. “O Executivo e o Legislativo são poderes que devem caminhar juntos para o bem de nossa cidade”, destacou.

Roberto Naves ainda aproveitou para desejar aos 23 parlamentares – muitos deles, estreantes no Legislativo – sucesso nesses quatro anos de mandato. O prefeito pediu a todos que atendam os anseios da população e tenham o compromisso com o papel dado pela sociedade, assim como deve ser feito no Executivo. “A população nos deu o voto de confiança e temos que honrar esse ato com muito trabalho. E precisamos demonstrar essa união em prol de um bem maior que a sociedade tanto espera”, disse.

Ainda na Câmara o prefeito comentou sobre a sessão extraordinária convocada na semana passada para votar cinco projetos de relevância do Executivo. “Esse pronto atendimento do Legislativo demonstra o tom parceria que teremos ao longo desses quatro anos. Eram projetos fundamentais para o funcionamento da máquina administrativa e após análise e discussões, a Câmara entendeu a importância das matérias e as aprovou para o bem de nossa cidade”, declarou.(Secom)