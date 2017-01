Prefeito propõe criação de fundo financeiro para retomada das obras da Câmara Municipal

Executivo e Legislativo farão repasses mensais de R$ 75 mil por mês para que quando a obra estiver licitada hajam recursos para as primeiras medições

O imbróglio da construção do novo prédio da Câmara Municipal deve ter solução, a partir de um entendimento entre Prefeitura e Legislativo. Na manhã de hoje, o prefeito Roberto Naves – acompanhado do procurador geral do Município, Antônio Heli de Oliveira e dos secretários municipais Daniel Fortes (Meio Ambiente), Vinícius Alves de Souza (Obras, Serviços Urbanos e Habitação) e Igo dos Santos Nascimento (Gestão e Planejamento) – vistoriou o canteiro de obras paralisadas desde agosto do ano passado. Também participaram da visita o presidente da Casa, Amilton Filho e mais 19 vereadores. Na oportunidade, ficou acertado que a Prefeitura vai fazer um repasse mensal de R$ 75 mil por mês e que a Câmara vai repassar igual valor para que, daqui a quatro meses, quando a obra estiver licitada, hajam recursos para o pagamento das primeiras medições.

Roberto Naves detalhou que Prefeitura e Câmara terão que fazer controle de gastos para reunir fundos, já que não há recursos para seguir adiante. De forma didática ele indicou as etapas que serão seguidas em torno de novos investimentos. “Precisa ter um enxugamento para que possamos fazer os aportes necessários para a conclusão dessa obra”, ressaltou.

Além dos repasses financeiros alinhavados, também já está acordada entre as partes uma série de medidas que darão qualidade a gestão do novo fundo e a aplicação dos valores que serão repassados. Desta forma, ficou definido um cronograma de ações que terão início de imediato. “A primeira medida a ser adotada é a realização de uma auditoria nas medições e no contrato antigo. Ao mesmo tempo, uma equipe de engenheiros vai providenciar um novo projeto. E o terceiro passo é licitar”, determinou o prefeito.

A comitiva analisou toda a obra e, segundo o prefeito, é de extrema importância a retomada imediata da construção. “Anápolis não pode ser notícia nacional pelo lado negativo. Precisamos fazer um projeto que explique em que pé está a obra, o que é que falta e quanto isso vai custar. Estamos aqui para buscar soluções”, disse Roberto Naves.

O presidente da Câmara manifestou apoio ao compromisso assumido pelo prefeito, fez ponderações e acredita na retomada.”Nós entendemos que é uma obra importante para a cidade, mas precisa de adaptações e de uma licitação para a escolha de uma nova empresa”, ponderou Amilton Filho. (Secom)