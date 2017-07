Prefeito Roberto Naves coloca 22 servidores à disposição da Câmara Municipal

Enquanto as atenções dos anapolinos estão voltadas para os problemas nacionais e com justa razão, o prefeito Roberto Naves, talvez mancomunado com alguns vereadores que só pensam em se locupletarem, estão aprontando na cidade.

O prefeito Roberto Naves assinou essa semana a Portaria 158/2017 colocando à disposição da Câmara Municipal 22 servidores. Sabe-se que a Câmara dispõe de uma verba que corresponde a 6% do Orçamento da Prefeitura, cujo valor atual passa dos R$5 milhões mensais que é justamente para cobrir o custeio do Poder Legislativo Municipal e a base de todos os custos daquele poder é exatamente a Folha de Pagamento.

Na última prestação de conta que a Prefeitura apresentou exatamente para os vereadores relativamente ao primeiro quadrimestre deste ano, ficou provado que a Prefeitura já ultrapassou o limite de gastos com pessoal que é de 54% de suas receitas. A Lei de Responsabilidade Fiscal é drástica nessa questão de despesas com pessoal, mesmo no vermelho, o prefeito Roberto Naves contratou 22 servidores comissionados, colocando todos eles à disposição da Câmara Municipal com ônus para a Prefeitura. Isso significa que a Câmara está tendo um gasto superior ao que determina a Legislação, ou seja, o seu duodécimo que corresponde à 6% de todas as receitas da Prefeitura está sendo insuficiente.

De acordo com a portaria assinada essa semana pelo prefeito Roberto Naves, os servidores colocados à disposição da Câmara no período de primeiro de julho a 31 de dezembro de 2017, serão pagos pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. Como o número de vereadores é de 23 parlamentares, apenas um – Antônio Gomide (PT) não foi beneficiado, exatamente por ser de oposição. Este fato levanta dúvida quanto aos demais vereadores, já que os números são coincidentes: 22 servidores colocados à disposição da Câmara para exatamente 22 vereadores. A lista dos servidores com seus CPF(s) colocados à disposição da Câmara é a seguinte

1 – ANGELA DE OLIVEIRA – 147.251.421-15

2 – APARECIDA GOMES VALADÃO DOS SAN-

TOS – 267.369.691-15

3 – BENEDITO LÁZARO DA CUNHA – 125.732.131-53

4- CLAYTON PEREIRA DA SILVA – 644.612.891-68

5 – DANIELA PEREIRA FALEIROS – 960.980.821-20

6 – DANIELLA REIS DE MACEDO – 943.335.481-87

7 – EDMAR ALVES DE AZEVEDO – 498.185.201-06

8 – eliane rodrigues de Souza – 834.980.281-20

9 – FRANCISCO MARCONI COURA – 210.405.911-91

10 – GERSON MENDES DE SOUZA – 331.183.881-53

11 – ILMA APARECIDA URSINO DIAS – 261.393.911-72

12 – ISMAEL PEREIRA SANTOS – 196.290.441-53

13 – IVAN GOMES VELOSO – 485.015.656-87

14 – JOÃO ANSELMO NETO – 252.029.361-68

15 – JOÃO BATISTA VIRGILINO DA SILVA – 234.620.781-00

16 – JOÃO GONÇALVES – 397.178.521-20

17 – josé de amorim Macedo – 297.741.361-87

18 – MARCOS LUIZ TIBURCIO – 341.486.041-49

19 – MARIA DE FÁTIMA SANTOS GONÇALVES – 319.343.826-04

20 – OSVALDO ALVES FERREIRA – 147.588.812-00

21 – PAULO SÉRGIO RIBEIRO – 591.378.511-87

22 – RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA – 349.677.531-9