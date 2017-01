Prefeito Roberto Naves dá boas-vindas aos professores

Esse evento, que acontece semestralmente, teve o intuito de reunir os profissionais para pensar e discutir melhorias para a educação do município

Para iniciar o ano letivo de 2017 a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, organizou um evento nesta quinta-feira, 12, para dar as boas-vidas aos diretores, coordenadores, professores e demais servidores da educação. A classe foi recepcionada pelo secretário municipal de Educação, Alex Martins e pelo prefeito Roberto Naves. Esse evento, que acontece semestralmente, teve o intuito de reunir os profissionais para pensar e discutir melhorias para a educação do município.

Na oportunidade, o secretário municipal de Educação, Alex Martins, agradeceu a presença de todos e se mostrou receptivo as causas dos docentes. Ele acrescentou também que será um ano de muito trabalho, mas conta com o apoio de todos para que seja feito um exímio trabalho em prol da comunidade. “Queremos contar com a colaboração de todos os nossos funcionários que, com certeza, já tem contribuído. Mas, temos a convicção de que precisamos avançar ainda mais”, falou.

O prefeito Roberto abriu sua fala discorrendo sobre sua vida profissional e a emoção de começar o dia ao lado dos seus colegas de profissão. “Educação é a minha área, sei a importância de cada um na vida dos alunos, por isso fiz questão de estar presente para explanar os nossos projetos e a minha vontade em oferecer sempre a melhor condição de trabalho e ensino na cidade. Desejo a todos, um bom trabalho e dedicação para garantirmos um ensino de qualidade aos nossos alunos”, disse.

Melhorias

Ainda durante o encontro com gestores, o prefeito falou com a imprensa sobre problemas pontuais enfrentados pela Prefeitura de Anápolis na área da educação, entre eles, melhorias na infraestrutura. Quanto as escolas que precisam de reformas, o gestor explicou que a administração municipal passa por um momento econômico difícil, no entanto já trabalha para planejar melhorias na área. “Já estamos terminando o projeto para a manutenção predial, tudo será centralizado na Secretaria de Obras que terá sete equipes para realizar esses serviços urgentes. Quanto as reformas maiores iniciamos um estudo para garantir que toda a rede pública seja atendida”, acrescentou.(Secom)