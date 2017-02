Prefeito Roberto Naves e Sandro Mabel discutem investimentos para Anápolis

O encontro aconteceu no gabinete municipal, no Centro Administrativo

Em busca de parcerias para garantir investimentos em Anápolis, o prefeito Roberto Naves, recebeu nesta terça-feira, 31, o ex-deputado federal e assessor especial da Presidência da República, Sandro Mabel. O encontro aconteceu no gabinete municipal, no Centro Administrativo, e teve como objetivo discutir a realização de novos projetos e mais investimentos para o município.

Segundo Sandro Mabel, no ano passado já havia iniciado as primeiras conversas para garantir recursos e até mesmo orientar o gestor sobre a criação de novos projetos. “Ficamos surpresos com a rapidez com que o prefeito Roberto naves tem feito o planejamento e nos apresentado os projetos. Isso demonstra que, em breve, teremos mais recursos para o município. Também me chamou a atenção a disposição do prefeito em resolver os projetos que estavam parados e dar continuidade aos trabalhos, para que o município não perca verba. Isso demonstra que ele é de fato um gestor e que a cidade está em boas mãos”, disse.

Questionado sobre sua contribuição com o município, Sandro Mabel foi categórico e disse que já está trabalhando em prol do município. “Anápolis pode contar com 100% do meu apoio. Mesmo com esse momento difícil que o País vive, trabalharemos para garantir que a cidade não seja prejudicada, vamos encaixar Anápolis para o recebimento de verbas e garantir seu crescimento”, acrescentou.

O prefeito Roberto Naves ficou contente com a reunião e complementou falando que a Prefeitura tem trabalhado bastante nos últimos dias para garantir melhorias à população. “Temos no Sandro Mabel um grande aliado que tem nos auxiliado na criação de novos projetos e também em dar continuidade aos projetos que estavam parados e que já temos as verbas. Mais que ter em mãos os recursos é preciso saber administrar”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito Roberto Naves é preciso enfrentar as dificuldades, fazer cortes e enxugar a máquina pública. Sabemos das dificuldades que existem, mas com muito trabalho vamos conseguir driblar essa crise e já trabalhar com os projetos que já conseguimos. “Temos oito milhões para trabalhar a cidade, esse montante será investido na construção de galerias de água pluvial e também vamos asfaltar algumas ruas que ainda não receberam pavimentação, mas principalmente vamos atuar com a prevenção, que é o serviço de tapa-buracos”, concluiu.