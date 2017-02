Prefeito Roberto Naves participa do lançamento das obras do CT do Anápolis Futebol Clube

O evento foi realizado no local da construção, situado no Loteamento Estância Vale das Brisas

Em breve os jogadores e equipe técnica do Galo da Comarca vão contar com um novo e moderno Centro de Treinamento. O lançamento das obras aconteceu nesta quinta-feira, 16, e contou com a presença do prefeito Roberto Naves que conheceu todo o terreno e o projeto do Centro de Treinamento Esportivo do Anápolis Futebol Clube. O evento foi realizado no local da construção, situado no Loteamento Estância Vale das Brisas.

A área para construção do Centro de Treinamento foi doado pela Prefeitura de Anápolis. São 60.322,46 m², apresentando 244,49 metros de frente para a Rua VB-01, e 340,01 metros de fundo para área fora do loteamento. O terreno proporciona ao clube esportivo a oportunidade de construir um centro de treinamento para o time. O espaço integrará as ações da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e pode ser uma área para atender crianças e jovens na iniciativa da prática esportiva.

O prefeito Roberto Naves falou sobre a importância da obra para o município, principalmente por se tratar de um time que representa a cidade. “É com muita alegria que participo do lançamento desta importante data para o time e também para a cidade. Sempre que participo de algo que envolva esporte me sinto lisonjeado, pois ampliamos o incentivo ao esporte, à parte social e à educação, contricuindo com a estruturação das famílias”, disse.

Ainda durante o evento, o prefeito Roberto Naves falou sobre o incentivo dado pela Prefeitura de Anápolis na área esportiva. “Mesmo com a crise no País, a Prefeitura de Anápolis tem contribuído e muito para o futebol. Fizemos os ajustes e mantivemos o Torcida Premiada. Isso para um clube de futebol é vital. O programa é um investimento que a Prefeitura faz e que obtém retorno, pois estimula os torcedores, consumidores e os contribuintes. E à medida que a saúde financeira do município melhorar, vamos ajudar no que for possível para a construção do CT do Galo”, finalizou. (Secom)