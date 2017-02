Prefeito Roberto Naves recebe o deputado federal Rubens Otoni

Foram anunciados R$ 10 milhões em emendas orçamentárias para Anápolis

Dando continuidade à agenda com parlamentares das esferas federal e estadual, o prefeito Roberto Naves recebeu na em seu gabinete, o deputado federal Rubens Otoni. Ele anunciou a destinação de R$ 10 milhões em emendas orçamentárias individuais para Anápolis.

Deste total, R$ 7 milhões já estão disponíveis e contemplam as áreas da saúde, agricultura, infraestrutura, cultura e esporte. “Essas emendas são referentes aos anos de 2015 e 2016 e a maior parte não foi utilizada”, destacou o deputado. Os outros R$ 3 milhões são do orçamento de 2017 oriundas dos ministérios da Saúde, Cidades e Agricultura. Otoni se colocou à disposição do prefeito na Câmara dos Deputados e acrescentou que, acima de questões partidárias, deve se pensar na cidade de Anápolis. “Estou aqui para demonstrar meu compromisso com a cidade, no sentido de continuar contribuindo e ajudando no que for preciso”, ressaltou.

Segundo o prefeito Roberto, com a destinação desses recursos, o deputado mostra o um posicionamento de quem pensa e coloca Anápolis acima dos interesses políticos e partidários. “O deputado dá um aula de política e civilidade, de quem quer o bem de nossa cidade”, frisou.

Roberto ainda explicou todo o trâmite para a obtenção dos recursos. De acordo com ele, cabe ao município elaborar projetos, enviar para os devidos ministérios para que sejam transformados em convênios. “Daí a importância do Proana [Programa de Crescimento de Anápolis], um órgão que Prefeitura tem para acompanhar essas emendas, porque se não agir com rapidez, pode-se até perder esses recursos. Por isso, criamos esse órgão que veio modernizar e garantir que todas essas emendas sejam transformadas em benfeitorias para nossa cidade”, disse. (Secom)