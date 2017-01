Prefeito Roberto Naves reforça campanha de Educação para o Trânsito nas escolas

Nesta segunda-feira, 30, equipes da CMTT estiveram na Escola Municipal João Luiz de Oliveira

O prefeito Roberto Naves apresentou à imprensa nesta segunda-feira, 30, a campanha de Educação para o Trânsito nas escolas. A mobilização aconteceu na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, localizada na Avenida Fayad Hanna e também contou com a presença do diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, Hélio Lopes. Ainda estiveram no reforço da campanha o secretário municipal de Educação, Alex Martins e o diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Carlos César Toledo.

O alvo da CMTT é a orientação de motoristas e pedestres nas proximidades das escolas do município, tanto na rede pública e privada, incluindo as faculdades. O trabalho visa, principalmente, a garantia da segurança de toda a comunidade escolar na volta às aulas. A estratégia é orientar os estudantes sobre a educação no trânsito.

O diretor da CMTT, Carlos César Toledo, ressaltou que a campanha é um trabalho contínuo que perdura durante todo o ano letivo. “São feitas orientações sobre a importância da faixa de pedestre, a proibição da fila dupla e ainda sobre os locais apropriados de embarque e desembarque de pessoas. Todas estas ações têm contribuído para a redução do índice de ocorrências nestes locais”, explicou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Alex Martins, a campanha realizada pela CMTT é de grande importância, pois além de fiscalizar e conscientizar os motoristas, ensina as crianças, fazendo com que se tornem adultos responsáveis e respeitadores das leis de trânsito. “A educação é parceira da iniciativa e vem contribuir para que a campanha atinja o maior número possível de pessoas e que os alunos sejam propagadores da ação”, acrescentou.

Para o diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, Hélio Lopes, a união de todos é fundamental para que a cidade tenha um trânsito mais seguro e com motoristas mais conscientes. “A atenção dos motoristas deve ser redobrada neste período de volta às aulas. Por isso entramos como parceiros para fortalecer esta ação de educação e conscientização, pois a prevenção é sempre o melhor investimento”, disse.

O prefeito Roberto Naves falou sobre a importância de conscientizar o motorista sobre o seu papel no trânsito, que é ser responsável pelos outros. “Os pais muitas vezes preocupam-se em deixar seus filhos de forma segura ao desembarcarem, mas infelizmente, alguns acabam cometendo alguma infração, colocando a vida de outros em perigo. Por isso esperamos que este trabalho junto aos alunos de nossa escola surta o efeito esperado e cada um assuma o seu papel de responsabilidade frente à comunidade”, expôs.

O prefeito ainda explicou que ações como estas serão constantes e que as parcerias são fundamentais para garantir que o maior número de pessoas sejam alcançadas. “Todos sabem a situação financeira em que se encontra a Prefeitura, por isso buscamos alternativas baratas, mas sólidas para fazer com que a mensagem seja entregue à população. Além dessa campanha de Educação para o Trânsito nas escolas, outro exemplo claro, e que já deu resultado foi a campanha contra a dengue, pois em menos de um mês, conseguimos visitar mais de 170 mil imóveis. Tudo isso, só foi possível com a ajuda da sociedade, entidades, Ong’s e igrejas”, finalizou. (Secom)