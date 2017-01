Prefeito Roberto Naves visita região sul da cidade

Aos sábados, a agenda será reservada aos parlamentares

Os bairros Calixtolândia, Polocentro e Morumbi foram os primeiros a receberem a visita do prefeito Roberto Naves, que pretende atender, periodicamente, os vereadores que o solicitarem. Estreitando laços com a Câmara Municipal e com a comunidade, Roberto iniciou a série de encontros, que será sempre aos sábados, ouvindo as reivindicações dos moradores que se aglomeraram no campo de futebol do Bairro Calixtolândia, a pedido do vereador Valdete Fernandes, representante da região. “Achamos que esse contato é muito importante. Somente dessa forma é que saberemos quais são as demandas e de maneira planejada poderemos agir na solução dos problemas. Para nós esse contato é muito importante”, disse o prefeito.

A área pública que abriga o campo de futebol, apesar de extensa, é subutilizada. Por isso, o prefeito sinalizou com a possibilidade de melhorias. “Já em fevereiro vamos ter uma escolinha de futebol da Prefeitura para atender a região. Também pensamos na implantação de grama sintética para que as atividades esportivas possam ser praticadas o ano todo”, declarou.

Acompanharam o prefeito os secretários Vinícius Alves de Souza (Obras, Serviços Públicos e Habitação), Victor Emanuel Ribeiro (Esportes e Lazer) e Erivelson Borges Filho (Cultura), que indicam a possibilidade de buscar recursos federais para a construção de um complexo esportivo. A agenda prosseguiu com visitas à unidade de saúde – ainda em construção no Polocentro – e à passagem entre o bairro e os residenciais Morumbi e Jibran El Hadj. (Secom)