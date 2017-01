Prefeito Roberto trabalha para resolver a falta d’água

A reunião aconteceu no Palácio das Esmeraldas em Goiânia

O prefeito Roberto Naves esteve nesta sexta-feira, 06, em Goiânia, onde se reunião com o governador Marconi Perillo para discutir ações de melhorias para a cidade, dentre elas, sanar definitivamente o abastecimento de água nos bairros. A reunião aconteceu no Palácio das Esmeraldas e contou com a presença do deputado Federal, Jovair Arantes e do deputado Estadual, Henrique Arantes, diretores da Saneago, da secretária Estadual da Fazenda, Ana Carla Abrão e da superintende geral da Caixa Econômica Federal, Marize Fernandes.

Na reunião foi ressaltada a parceria da Prefeitura com a Saneagoe as ações que a estatal tem feito para sanar as dificuldades recorrentes na cidade devido a falta d’água. Dentre as ações destacadas está a melhoria na captação e na rede adutora, aumento da capacidade de produção, implantação de uma nova capacitação e também de uma nova estação de tratamento de água. O montante total previsto para a obra será de R$ 118 milhões de reais.

O governador Marconi Perillo autorizou a liberação de R$ 15 milhões para iniciar o projeto emergencial. “Eu garanti ao prefeito Roberto e autorizei a Saneago a fazer o cronograma dos investimentos à longo prazo. O emergencial nós já vamos realizar esse ano para evitar qualquer falta de água em 2017. Posteriormente, daremos continuidade aos investimentos orçados em R$ 103 milhões”, disse.

O prefeito saiu da reunião feliz por dar essa boa notícia aos anapolinos, que há anos sofrem com a falta desse recurso e pontuou que agora é um momento de cobrar da Saneago o início das obras. “O governador Marconi garantiu que nos próximos 60 dias irão começar as primeiras licitações para dar início as obras. No entanto, vamos veemente aguardar uma resposta pontual da estatal goiana e aguardamos um posicionamento, pois sabemos que a população não pode depender de discurso, ela precisa de ação”, disse. (SECOM)