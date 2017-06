Prefeitura contrata empresa criada em fevereiro para realizar Jogos Abertos ao valor de R$ 65 mil, mas sede fica em distribuidora de Gás de Cozinha

Por Henrique Morgantini

A Prefeitura de Anápolis realizou processo licitatório em maio deste ano pela modalidade de convite para contratar uma empresa “especializada em eventos esportivos”. O objetivo da contratação é que a vencedora fique responsável pela organização e realização da 27ª edição dos Jogos Abertos de Anápolis.

A vencedora do processo, publicado no dia 12 de Maio, foi a empresa Excelsior Serviços e Eventos. A empresa receberá R$ 65.026,50 para cumprir o contrato. Vencida a fase de questionamentos, como não houve outro grupo que questionasse o processo, a licitação foi homologada em 02 de junho.

O curioso é que a empresa Excelsior, que se denomina especializada na realização de “serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas”, tem sede na Avenida Juscelino Kubistchek, em Anápolis. Só que o número indicado é onde funciona uma conhecida empresa da cidade: a MouraGás, uma distribuidora de Gás.

Criada em 02 de fevereiro deste ano, de acordo com documento de registro, a Excelsior possui em seu endereço a indicação do número, seguido de “sala 01”. No entanto, a fachada da empresa no endereço é de outra companhia, a “Chama Viva Comércio de Gás”, cujo nome fantasia é MouraGás. A empresa se tornou conhecida por conta de Josmar Moura, que foi candidato a prefeito em 2008 e a vereador em 2016, usando o nome “Josmar Mouragás”. Hoje, Josmar hoje se intitula como diretor comercial da distribuidora. Ele não obteve êxito em nenhuma das eleições.

Além de empresário e político, Josmar Moura é, também, radialista. Ele mantém um programa na mesma emissora em que o vice-prefeito, Márcio Cândido, foi diretor-geral antes de ser candidato em 2016.

O nome de Josmar “MouraGás” não está no quadro societário da empresa cujo nome de registro é Chama Viva Comércio de Gás. Quem é sócio desta empresa é o mesmo dono da Excelsior, Daniel Moura. Ambas são localizadas no mesmo endereço. Josmar, por sua vez, é proprietário de terceira empresa, no segmento de “comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo”. Assim como as duas anteriores, esta fica no mesmo endereço da “Chama Viva” e da “Excelsior”.

Os Jogos Abertos, que estão sendo realizados pela empresa vencedora Excelsior, começaram em final de abril e terminam neste domingo (02).