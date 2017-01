Prefeitura de Anápolis lança a campanha Torcida Premiada 2017

Nesse ano os contribuintes terão direito a dois ingressos por inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a seis por cadastro de contribuinte

Facilitar o acesso de milhares de torcedores às partidas que são realizadas pelo Campeonato Goiano de Futebol, a Prefeitura de Anápolis promove a Torcida Premiada, Por meio da campanha, os contribuintes têm o direito a ingressos gratuitos para os jogos do Anápolis Futebol Clube e da Associação Atlética Anapolina, que acontecem no Estádio Jonas Duarte. Neste domingo, 29, acontece na cidade o primeiro jogo válido pelo grupo de elite do Goianão 2016, entre Anápolis e tumbiara, às 17 horas. O lançamento da campanha aconteceu na manhã desta quinta-feira, 26, durante vistoria do prefeito Roberto Naves ao Estádio Jonas Duarte. Também acompanharam o secretário municipal de Esportes e Lazer, Victor Emanuel Ribeiro, e os vereadores, Leandro Ribeiro, Mauro Severiano, Luzimar Silva, Deusmar Chaveiro (Japão) e Fernando de Paiva.

Os contribuintes que estiverem em dia com o Imposto Territorial Urbano (IPTU) Imposto Territorial Urbano (ITU) ou possuírem notas fiscais de serviço emitidas dentro do mês de realização da partida com valor mínimo de R$ 100,00, terão direito a dois ingressos por inscrição imobiliária ou por tomador, limitado a seis por cadastro de contribuinte. Para participar, basta comparecer a qualquer unidade do Rápido, na Vila Jaiara e Jundiaí, das 7 às 19 horas, e no Anashopping, das 8 às 20 horas, e comprovar a adimplência ou a nota, de acordo com o regulamento. Todas as unidades atendem aos sábados das 8 às 12 horas.

Os ingressos estarão disponíveis nos jogos em que os principais times da cidade, Anápolis ou Anapolina, forem mandantes da partida. “A iniciativa, além de incentivar e fortalecer o esporte na cidade, também conscientiza a sociedade da necessidade de pagamento dos tributos municipais e valoriza os contribuintes.”, destacou o prefeito Roberto Naves. Nesse ano, a campanha Torcida Premiada vale para o Campeonato Goiano da Primeira e Segunda Divisão, Campeonato Brasileiro Profissional Série D e Copa Verde de Futebol. (Secom)