Prefeitura entrega moderna sede do Procon Anápolis Fabrício Tavares

A partir de agora, a expectativa é que o atendimento seja ampliado e tornado mais funcional, inclusive, com novas ferramentas

Na última década, as relações de consumo nunca foram tão praticadas. Consequentemente, os órgãos de fiscalização precisaram ser fortalecidos. Assim aconteceu em Anápolis. Há quase dez anos, a Prefeitura inaugurara a sua sede própria, mas essa precisou ser modernizada e ampliada. E foi na manhã desta quinta-feira, 22, que os anapolinos receberam a novo prédio que abriga o Procon Anápolis em cerimônia que integra as atividades do Natal de Luz 2016.

A nova sede, que tem o nome de Fabrício Tavares, foi inaugurada pelo prefeito João Gomes. Presentes, também estavam o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Israel Rodrigues, acompanhado de toda a sua equipe, a gerente de atendimento do Procon Goiás, Rosânia Nunes, os vereadores Pedro Mariano, Geli Sanches e os familiares do homenageado.

Edson Tavares, pai de Fabrício, parabenizou a gestão pela entrega da obra que segundo ele faz honra aos cidadãos anapolinos. “Conheço a história do antigo prédio que não comportava mais abrigar este órgão tão procurado pela população. Eu e minha família ficamos lisonjeados com a homenagem e felizes com este novo prédio que vai ter uma verdadeira função à população”, disse.

A gerente de atendimento do Procon Goiás, Rosânia Nunes, definiu a unidade de Anápolis como um Procon ousado. “A ousadia se dá porque aqui são desenvolvidas atividades que fogem do habitual. Destaco o Procon em Domicílio e o Procon Móvel, já realizados, e vislumbro a intenção de se desenvolver, aqui, o Procon Web, o Procon WhatsApp e o Procon Agendamento”, parabenizou ela.

O secretário municipal de Defesa do Consumidor, Israel Rodrigues, lembrou da trajetória do Procon Anápolis. “Fui gerente, diretor e secretário neste órgão e fico feliz por ver este sonho realizado. A comemoração é para nós, equipe do Procon”, disse.

João Gomes também valorizou a equipe de servidores do órgão que, segundo ele, vai prestar um serviço muito melhor estando de casa nova. “Essa nova sede vai atender de fato a população. A cidade fica feliz em receber este presente pelo Natal de Luz”, finalizou o prefeito.

Estrutura

A sede foi totalmente reformada e ampliada. São 900 m² de construção do novo prédio que contempla recursos de acessibilidade e sustentabilidade. No novo espaço o atendimento pessoal ao consumidor será ampliado. Isso inclui as consultas, abertura de reclamações ou pesquisas sobre andamento de processos.

Segundo o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Israel Rodrigues de Souza, de acordo com o projeto, foram multiplicadas as salas de atendimento ao público, ampliadas as salas dos Departamentos Jurídico e de Fiscalização e separados todos os setores administrativos. “Procuramos sempre levar o melhor à população anapolina e esta obra vem agregar valor ao nosso trabalho e garantir melhorias à comunidade”, disse.