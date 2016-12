Prefeitura entrega nova sede do Procon nesta quinta-feira, 22

A solenidade de inauguração acontece às 9 horas, na Rua Estrela do Sul esquina com Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara

Garantir mais comodidade e facilidade aos consumidores. Com esse objetivo a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, entrega nesta quinta-feira, 22, a nova sede do Procon – “Edifício Fabrício Tavares”. A solenidade de inauguração acontece às 9 horas, na Rua Estrela do Sul esquina com Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara.

A sede foi totalmente reformada e ampliada. São 900 m² de construção do novo prédio que contempla recursos de acessibilidade e sustentabilidade. No novo espaço o atendimento pessoal ao consumidor será ampliado. Isso inclui as consultas, abertura de reclamações ou pesquisas sobre andamento de processos.

Segundo o secretário municipal de Defesa do Consumidor, Israel Rodrigues de Souza, de acordo com o projeto, foram multiplicadas as salas de atendimento ao público, ampliadas as salas dos Departamentos Jurídico e de Fiscalização e separados todos os setores administrativos. “Procuramos sempre levar o melhor à população anapolina e esta obra vem agregar valor ao nosso trabalho e garantir melhorias à comunidade”, disse.

O secretário explicou ainda que o objetivo da Prefeitura de Anápolis é fazer com que o direito do consumidor seja respeitado. “O Procon faz atuação preventiva e corretiva, com ações educativas, fiscalizações, aberturas de reclamações, conciliações, imposições de multas e ações afins”, concluiu.